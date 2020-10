Cruzeiro acerta dívidas com Zorya na FIFA e poderá registrar novas contratações para o elenco

Notícias importantes para a torcida cruzeirense. O Cruzeiro informou, na noite desta sexta-feira, 16 de outubro, que realizou o pagamento de dívidas importantes de processos que correm na FIFA.

A primeira movimentação foi referente ao FC Zorya, da Ucrânia, que cobrava valores relacionados a contratação do atleta Willian Bigode. O clube desembolsou a quantia de R$ 9.229.057,22, já com acréscimo de impostos, além de multa e custos da FIFA, no montante de R$ 328.107,03.

Com a quitação mencionada, a diretoria do Clube espera que a sanção de transfer ban (impossibilidade de registro de novos jogadores), imposta pela FIFA, seja anulada já na próxima semana.

Já a segunda ação diz respeito ao atleta Ramón Ábila, que cobrava valores ao Cruzeiro por meio da entidade internacional. A Raposa esclarece que pagou R$ 716.729,09, além de R$ 29,166,85 de multa na FIFA. Vale lembrar que a diretoria já havia quitado quantias relacionadas ao mecanismo de solidariedade ao Unión Florida, da Argentina.

Por fim, o Cruzeiro também informa que pagou os débitos com a comissão técnica do técnico Paulo Bento, que atuou no Clube em 2016. O valor liquidado, com inserção dos juros, foi de R$ 454.358,75, somado a R$ 58.333,69 de multa e custas do processo para a FIFA.

Todos os custos destas operações teve a ajuda do seu principal parceiro, Pedro Lourenço, que socorreu mais uma vez o clube em outro momento de dificuldade.