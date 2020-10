Cruzeiro, agora vice-lanterna da Série B, anuncia demissão de Ney Franco

Após o empate por 0 a 0 com o Oeste, lanterna da Série B, neste domingo, o Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Ney Franco.

A equipe celeste, que agora ocupa a penúltima colocação e corre risco de queda para a Série C, comunicou a saída em suas redes sociais.

“O Cruzeiro esporte clube informa que Ney Franco não é mais técnico da equipe. O clube agradece Ney pelos trabalhos prestados e deseja sorte em seus novos desafios”, escreveu.

Ney Franco fez apenas sete jogos pela Raposa, com 2 vitórias 1 empate e 4 derrotas (33,3% de aproveitamento).

O clube de Belo Horizonte agora buscará seu 4º treinador no ano, já que, anteriormente, demitiu Adílson Batista e Enderson Moreira.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!