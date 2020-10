Cruzeiro contrata psicóloga após nova derrota na Série B

Após nova derrota na Série B, para o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, o técnico Ney Franco revelou em entrevista pós-jogo que o clube contratou uma psicóloga para auxiliar a equipe durante a má fase na competição. A derrota manteve os mineiros na zona de rebaixamento.

“Temos agora o jogo contra o Oeste. Depois, temos uma possibilidade de ficar em Belo Horizonte com o grupo todo fechado pra gente fazer um trabalho diferenciado, não só nos aspectos técnico e tático, mas também um trabalho… chegou uma psicóloga do trabalho agora, a Michelle. A gente vai usar essa semana lá para mudar alguns conceitos nossos de treinamento e de postura no dia a dia para que a gente consiga essa arrancada tão sonhada e fazer uma sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro conseguindo pontos”, disse Ney Franco.

Vários fatores contribuem para a atual situação da Raposa – a falta de entrosamento da equipe, problemas financeiros e a pressão da torcida para voltar à elite do futebol brasileiro. Estes citados, mais do que dificultam uma sequência positiva na tabela, mas afetam diretamente o psicológico dos atletas.

O Cruzeiro enfrenta o Oeste neste domingo, às 16h, na Arena Barueri. A equipe paulista é lanterna da competição e uma derrota do Cruzeiro pode aumentar ainda mais a pressão extra campo.