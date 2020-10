Cruzeiro e América-MG fazem o clássico mineiro no Brasileiro sub-20

Domingo. 11 de outubro, será dia de clássico mineiro no Brasileiro sub-20. As equipes Sub-20 de Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo, às 15h, no Sesc Venda Nova. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da CBF TV.

Com sete pontos, o Cruzeiro ocupa a 6º colocação na tabela de classificação. Os oitos melhores avançam para a fase de mata-mata. Já o América-MG, está em 13º, com sete pontos. Para essa partida, o técnico Gilberto Fonseca contará com o retorno do lateral direito Valdir, que cumpriu suspensão contra o Goiás.

No ano passado, Cruzeiro e América-MG empataram por 1 a 1, pelo Brasileiro Sub-20. Autor do gol celeste na ocasião, o atacante Vinícius Popó confia que a equipe poderá conquistar um bom resultado e espera ajudar seus companheiros em campo.

-Tivemos um jogo muito difícil na última rodada, um forte calor. Agora temos que nos recuperar e buscar uma vitória contra o América-MG. Nossa equipe sempre vai entrar em campo em busca dos três pontos e agora não será diferente- disse.

Na última partida do América pelo campeonato nacional, o Coelho foi superado pelo Santos, por 3 a 1. O meia Gustavinho comentou sobre o foco da equipe e o desejo de vitória no clássico para que a equipe suba na tabela.

-Nosso grupo está muito focado no clássico. Estamos treinando forte para fazer uma boa partida e subir na tabela, para darmos um salto maior e a nossa equipe está muito preparada e motivada para a partida. Vamos com tudo para cima do Cruzeiro-MG-analisou o meia.