Cruzeiro é goleado pelo Fluminense, novo líder do Brasileiro Sub-20

O Fluminense goleou o Cruzeiro por 5 a 1 pelo Campeonato Brasileiro sub-20 e assumiu a liderança da competição, com 15 pontos. O duelo entre as duas equipes aconteceu nesta quarta-feira, 14 de outubro, estádio de Laranjeiras, no Rio.

Samuel, do Flu, foi autor de três gols, além de dar uma assistência. John Kennedy e Metinho marcaram os outros dois gols. Vinicius Popó descontou para a equipe mineira.

O próximo compromisso do Fluminense no Brasileiro Sub-20 será no sábado, dia 17, contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada. A Raposa encara o Palmeiras, domingo, 18, às 15h30, no Sesc Venda Nova, na capital mineira.