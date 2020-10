Cruzeiro empata com o Goiás pelo Brasileiro Sub-20

Na tarde deste sábado, 3 de outubro, a equipe Sub-20 do Cruzeiro teve que superar dois adversários na capital goiana: o Goiás e o forte calor. O confronto terminou em 1 a 1, o gol celeste foi marcado por Alexandre Jesus, após belo lançamento de Choco, na etapa final.

No início da partida, que aconteceu no estádio Hailé Pinheiro, o termômetro marcava 38 graus, com uma umidade de 11%. O duelo foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 7 pontos.

Os Crias da Toca voltam a campo no próximo domingo, às 15h, para o clássico contra o América-MG, no Sesc Venda Nova.

O jogo

​

Aos 7 minutos, Pedro Bicalho lançou para Choco na pequena área, mas ele errou a finalização. Aos 20, o Cruzeiro arriscou de longe com Ageu. O Cruzeiro seguia com maior posse de bola, mas não conseguia transformar o domínio em gol.

Riquelmo avançou pela direita e aos 24 minutos e fez bom cruzamento para a área, mas Popó e Gui Mendes não conseguiram alcançar. Logo após esse lance, a arbitragem realizou a parada técnica para a hidratação dos atletas.

O Goiás finalizou a primeira vez somente aos 28 minutos, mas Denivys pegou com tranquilidade. Mas aos 33 minutos, o adversário abriu o placar com Jaime, após receber passe da ponta direita.

Por pouco o empate celeste não saiu aos 36 minutos. Choco passou pelo marcador, foi para o fundo e cruzou rasteiro, mas a bola passou por todo mundo.

Segundo tempo

​

O Cruzeiro voltou para a etapa final disposto a buscar o empate. Aos 5 minutos, Alexandre Jesus arriscou de fora da área, mas o goleiro defendeu com tranquilidade. Dois minutos depois o empate veio. Choco lançou Alexandre Jesus que tocou para o gol na saída do arqueiro do Goiás: 1 a 1.

Aos 14 minutos, quase saiu a virada estrelada. Riquelmo lançou para Vinícius Popó que dominou e foi em direção ao gol, mas o atacante foi travado pela defesa na hora da finalização.

O árbitro parou a partida aos 27 minutos, para que os atletas pudessem se hidratar. Aos 30 minutos, a bola sobrou para Riquelmo que mandou por cima. Final de jogo Goiás 1 x 1 Cruzeiro.

O campo foi a campo com a seguinte formação: Denivys; Israel, Geovane (César), Gustavo Medina e Kaiki; Ageu (Guilherme Liberato), Pedro Bicalho (Júlio) e Choco; Riquelmo (Riquelme), Gui Mendes (Alexandre Jesus) e Vinícius Popó (Marco Júnior).