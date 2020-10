Cruzeiro fecha com Umberto Louzer, da Chapecoense, como novo técnico para a Série B

O Cruzeiro está a poucas horas de confirmar o nome de seu novo técnico, segundo apurou a ESPN. Será Umberto Louzer, que interrompe o trabalho na Chapecoense, 3ª colocada da Série B, para assumir a Raposa, vice-lanterna no mesmo campeonato.

Os detalhes do acordo entre clube e treinador estão acertados e serão colocados no papel nesta quarta-feira.

Em seguida, Umberto viaja a Atibaia para se encontrar com a delegação cruzeirense, assinar contrato até o fim da Série B e iniciar uma nova etapa na carreira.

Aos 40 anos, Louzer é um ex-volante que começou a carreira como técnico em 2017, no Paulista, de Jundiaí.

No ano seguinte, assumiu o Guarani, time pelo qual conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista, que devolveu o clube de Campinas à elite do futebol de São Paulo.

Umberto Louzer durante jogo entre Chapecoense e América-MG, pela Série B Gazeta Press

Umberto também teve rápidas passagens por Vila Nova e Coritiba, em 2019, até assumir a Chapecoense, em 2020.

No clube catarinense, foi campeão estadual e trabalhou em 23 jogos: 14 vitórias, sete empates e duas derrotas, aproveitamento de 71%.

Ele chega à Toca da Raposa como o quarto treinador diferente só nesta temporada. Antes dele, passaram pelo clube Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco, demitido após apenas sete jogos no clube.

O grande desafio de Umberto será reabilitar o Cruzeiro, que ostenta a segunda pior campanha da Série B, com 12 pontos, acima apenas do Oeste.

A chance de voltar à Série A é pequena, segundo os matemáticos, mas o clube mantém o foco de conquistar o acesso para retornar à elite no ano de seu centenário.

A estreia no Cruzeiro provavelmente acontece na sexta, às 21h30, no Mineirão, contra o Juventude.