Cruzeiro joga mal, empata com lanterna Oeste e segue afundado na zona de rebaixamento para a Série C

O Cruzeiro segue em crise na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe visitou o lanterna Oeste, teve mais uma atuação ruim e não saiu do 0 a 0.

A partida, válida pela 15ª rodada, colocou frente a frente os dois últimos colocados da competição.

Apesar de bastante movimentado, com as duas equipes tentando atacar e deixando o jogo franco, o primeiro tempo só teve uma oportunidade clara de gol das duas equipes, que esbarraram na dificuldade técnica para transformar esse ímpeto em chances reais, e foi dos donos da casa.

Aos 39 minutos, uma linda troca de passes do Oeste terminou com Éder Sciola dando lindo passe para Mazinho, deixando o meia cara a cara com Fábio. Mazinho bateu cruzado e a bola passou raspando a trave esquerda do Cruzeiro, que tomou um grande susto.

Na segunda etapa, mais do mesmo. As duas equipes seguiram tentando criar, mas esbarraram nas dificuldades técnicas, com muitos erros primários que dificultaram a criação de chances reais de gol.

As únicas finalizações vieram de jogadas sem muito perigo, como chutes de muito longe ou com jogadores cercados por dois ou três marcadores, com a única chance vindo aos 48 minutos da segunda etapa quando Fábio fez um milagre após cabeçada à queima-roupa.

Com o resultado, o Oeste segue na lanterna com 7 pontos e o Cruzeiro na penúltima colocação com 12. O Botafogo-SP, primeiro time fora da zona, tem 14 pontos e ainda joga na rodada.

Oeste 0 x 0 Cruzeiro

GOLS:

OESTE: Luiz, Éder Sciola, Renan Fonseca, Matheus Dantas e Salomão; Yuri, Betinho, Marlon, Mazinho e Caio Welliton; Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Fábio, Rafael, Manoel, Ramon e Daniel Guedes; Jadsom, Machado, Airton, Jádson e Arthur Caike; Sassá; Técnico: Ney Franco

O Oeste é a equipe que mais perdeu na Série B com 10 derrotas em 15 partidas disputadas

O Cruzeiro agora tem apenas 15 gols marcados e 16 sofridos em 15 rodadas

O Cruzeiro tem apenas 1 vitória nos últimos 6 jogos

O Oeste é o pior ataque da competição com apenas 9 gols marcados, empatado com Botafogo-SP e Figueirense, que têm um jogo a menos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pela Série B.

Sexta-feira, 16/10, 21h30*, Cruzeiro x Juventude

Sábado, 17/10, 12h30*, Confiança x Oeste

*horário de Brasília