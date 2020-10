Cruzeiro não sai do zero contra o Juventude, acumula quatro jogos sem vitória e segue em 19º

A situação do Cruzeiro segue dramática em 2020. Nesta sexta-feira, em duelo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe celeste não saiu do zero contra o Juventude.

O Cruzeiro poderia ter saído perdendo no primeiro tempo. Isso porque o Juventude teve um pênalti marcado a seu favor após um toque de mão dentro da área. Na cobrança, Renato Cajá colotou no canto esquerdo, mas Fábio foi com tudo em cima da bola para fazer a defesa. O goleiro celeste completou sua partida de número 901 no clube.

Na etapa final, o Cruzeiro melhorou e teve chances de abrir o placar, mas Marcelo Carné fez boas defesas e evitou que isso acontecesse.

Mesmo à distância, o recém-contratado técnico celeste Luiz Felipe Scolari fez uma preleção virtual com o elenco. A estreia oficial de Felipão na beira do campo, porém, virá só na terça-feira, diante do Operário.

Com este resultado, o time mineiro acumula quatro jogos sem vitória na Série B (2 empates e duas derrotas). Nos últimos sete compromissos, a equipe celeste venceu apenas um.

O empate mantém o Cruzeiro na 19ª e penúltima posição da Série B, com apenas 13 pontos. Vale lembrar que o clube começou a competição perdendo 6 pontos por conta de uma punição imposta devido a uma dívida na Fifa.

Já o Juventude vai aos 24 pontos e segue em quinto na Série B.

Cruzeiro 0 x 0 Juventude

GOLS:

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Wellington Silva, Wellington (Augusto), Bareiro, Eltinho; João Paulo, Gustavo Buchecha, Renato Cajá (Rafael Silva), Wagner, Capixaba (Tarta) e Dalberto Técnico: Pintado

CRUZEIRO: Fábio, Rafael, Manoel, Cacá, Ramon (Jadson) e Daniel Guedes; Jadsom, Maurício e Régis (Wellington); Airton e Sassá (Marcelo Moreno) Técnico: Célio Lucio

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Terça-feira, 20/10, 20h30*, Operário x Cruzeiro

Terça-feira, 20/10, 19h15*, Juventude x Avaí

*horário de Brasília