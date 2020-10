Cruzeiro perde para o líder Cuiabá no fim e volta para a zona de rebaixamento da Série B

Com direito a um gol no último lance da partida, o Cuiabá venceu por 1 a 0 o Cruzeiro neste sábado, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lance de jogo entre Cuiabá e Cruzeiro, pela Série B Bruno Haddad/Cruzeiro

Com o resultado, o Cruzeiro retornou para a zona de rebaixamento da Série B. Com 11 pontos conquistados depois de 13 jogos disputados, a equipe mineira está em 17º lugar. O Cuiabá, por outro lado, segue na liderança da competição, com 28 pontos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na próxima rodada, o Cuiabá vai enfrentar o Juventude, na terça-feira, no Alfredo Jaconi. Já o Cruzeiro encara o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, no Mineirão.

O jogo

Cuiabá e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo com poucas chances claras de gol. A primeira tentativa foi do Cruzeiro, que levou perigo ao goleiro João Carlos em um chute de Sassá, aos 13 minutos.

A resposta do Cuiabá só veio aos 43 minutos. Depois de algumas finalizações para fora por parte dos donos da casa, o meia Elvis cruzou e o atacante Jenison cabeceou, mas Fábio fez uma linda defesa antes da bola bater no travessão.

No rebote, o Cuiabá ainda tentou mais duas finalizações, ambas cortadas por Matheus Pereira em cima da linha.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Cruzeiro obteve uma boa oportunidade de abrir o placar com Ramon. Após um desvio do lateral-esquerdo Romário, o zagueiro cabeceou, mesmo que desequilibrado, e a bola passou por cima da meta de João Carlos.

O jogo ficou menos movimentado no segundo tempo, muito por conta do cansaço das duas equipes decorrente do calor. Durante o confronto, os termômetros da cidade de Cuiabá chegaram a atingir 32ºC.

Quem conseguiu superar a alta temperatura e assustar o adversário primeiro foi o Cuiabá. Aos 27 minutos, Yago recebeu pela direita, passou pela marcação e finalizou de longe. A bola foi forte, mas Fábio não teve problemas para segurar.

Aos 49 minutos da etapa complementar, os donos da casa inauguraram o marcador. Após uma falta cobrada na área pelo Cruzeiro, o Cuiabá saiu em velocidade. A jogada terminou em um cruzamento de Yago para Felipe Marques, que dividiu com Fábio e balançou a rede.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 X 0 CRUZEIRO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MG)

Data: 22h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Marcio Soares Maciel (GO)

Cartões amarelos: Roberson (Cruzeiro)

GOL: Felipe Marques, aos 49 minutos do 2ºT (Cuiabá)

CUIABÁ: João Carlos; Lucas Ramon, Luiz Gustavo, Anderson Conceição e Romário; Matheus Barbosa, Rafael Gava (Jean Patrick) (Ferrugem), Felipe Ferreira (Yago) e Elvis; Jenison (Elton) e Maxwell (Felipe Marques). Técnico: Marcelo Chamusca

CRUZEIRO: Fábio, Daniel Guedes (Caio), Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Henrique (Ariel Cabral), Machado, Maurício (Rafael Luiz) e Régis (Marcelo Moreno); Arthur Caíke e Sassá (Roberson).Técnico: Ney Franco