Cruzeiro perde por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa no Mineirão e se afunda na zona do rebaixamento

O Cruzeiro fez mais uma péssima apresentação e perdeu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, em pleno Mineirão, nesta quinta-feira, pelo fechamento da 14ª rodada da Série B.

O resultado é péssimo para a Raposa, que estaciona nos 11 pontos e está em antepenúltimo lugar, afundada na zona de rebaixamento para a Série C – só Guarani e Oeste têm campanhas piores.

A distância cruzeirense para o Botafogo-SP, 1º time fora da do grupo dos quatro últimos, é de 3 pontos.

O clube maranhense, por sua vez, segue sua reação na Segundona e sai da degola, pulando para o 15º lugar e empurrando o Figueirense para o Z-4.

Em campo, o Sampaio começou a partida bem melhor e não demorou muito para abrir o placar.

Em ótima jogada, o lateral-direito Luiz Gustavo puxou por dentro e deu excelente enfiada para Roney, que invadiu a área e fuzilou Fábio para anotar.

Depois disso, os visitantes se retraíram e o Cruzeiro foi, ainda que timidamente, para cima em busca do empate.

Ele veio aos 40 minutos, através da bola parada: após bom cruzamento de Machado para a área, Manoel testou firme e venceu o goleiro Gustavo.

No 2º tempo, o técnico Ney Franco já voltou com duas mudanças no clube mineiro (Maurício e Thiago entraram nos lugares de Régis e Artur Caíke).

No entanto, a equipe celeste seguiu fazendo péssima apresentação, enquanto o Sampaio Corrêa era mais insinuante.

E numa boa jogada pela direita, os maranhenses voltaram a ficar na frente.

Aos 13, Pimentinha puxou o contra-ataque e serviu Caio Dantas. Na meia-luta, o artilheiro dominou, calculou e deu um tapa no canto de Fábio para fazer 2 a 1.

No “bumba-meu-boi”, o Cruzeiro tentou correr novamente atrás do empate, que quase veio aos 39 minutos.

Após boa jogada de Sassá, a bola sobrou limpa para Thiado dentro da área. Ele até chutou forte, mas em cima de Luiz Gustavo, que salvou a pátria.

Assim, o Sampaio Corrêa segurou a vitória por 2 a 1 até o final no Mineirão.

Roney comemora após marcar para o Sampaio Corrêa sobre o Cruzeiro Gazeta Press

Cruzeiro 1 x 2 Sampaio Corrêa

GOLS: Cruzeiro: Manoel Sampaio Corrêa: Roney e Caio Dantas

CRUZEIRO: Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon e Giovanni (Rafael Luiz); Henrique (Jadsom), Machado (Claudinho) e Régis (Maurício); Aírton, Arthur Caíke (Thiago) e Sassá Técnico: Ney Franco

SAMPAIO CORRÊA: Gustavo; Luiz Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz, Vinícius Kiss, Roney (Diego Tavares) e Marcinho (Eloir); Pimentinha (Robson) e Caio Dantas (Jackson) Técnico: Léo Condé

Fábio completou 900 jogos com a camisa do Cruzeiro

5º gol de Roney em 21 jogos pelo Sampaio Corrêa na temporada

2º gol de Manoel em 6 jogos pelo Cruzeiro na temporada

O Cruzeiro teve 62% de posse de bola no 1º tempo

O Cruzeiro finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra 4 do Sampaio Corrêa

5º gol de Caio Dantas em 14 jogos pelo Sampaio Corrêa na temporada

Classificação

– Cruzeiro: 18º lugar, com 11 pontos

– Sampaio Corrêa: 15º lugar, com 14 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pela Série B.

Domingo, 11/10, 16h*, Oeste x Cruzeiro

Domingo, 11/10, 18h*, Sampaio Corrêa x Botafogo-SP

*horário de Brasília