Cruzeiro tenta Marcelo Chamusca, que ‘balança’, mas rejeita oferta e segue como técnico do Cuiabá

Após receber “não” de Umberto Louzer, treinador da Chapecoense, na manhã de quarta-feira, o Cruzeiro tentou logo depois a contratação de outro destaque na Série B do Brasileiro: Marcelo Chamusca, do líder Cuiabá.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O ESPN.com.br apurou que Deivid, diretor técnico do clube celeste e encarregado de buscar o novo comandante, conversou com ele na hora do almoço para uma primeira aproximação.

Mais tarde, Deivid e o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que estavam em Atibaia (SP) nesta semana durante os treinamentos do Cruzeiro, falaram com o staff de Chamusca e ofereceram ao treinador contrato até dezembro de 2021.

Marcelo Chamusca “balançou” com a oferta, apurou a reportagem, mas preferiu continuar no Cuiabá, onde completou um ano de trabalho em 12 de outubro.

Técnico Marcelo Chamusca durante treinamento do Cuiabá Cuiabá EC

O “não” ao Cruzeiro foi concretizado na noite da última quarta, e assim o clube mineiro – atualmente penúltimo colocado da Série B – continua em busca de um novo técnico após a demissão de Ney Franco no fim de semana passado.

Por enquanto, o auxiliar técnico fixo Célio Lúcio comanda interinamente e estará à frente da Raposa no duelo contra o Juventude, nesta sexta, às 21h30, no Mineirão.