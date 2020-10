Cruzeiro treina nesta sexta para enfrentar o lanterna Oeste

Após a derrota nesta quinta-feira para o Sampaio Corrêa, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa para iniciar a preparação para a próxima rodada da Série B. A equipe mineira viaja para a cidade de Barueri (na Grande São Paulo) para enfrentar o lanterna Oeste.

“Temos que bater no peito e assumir o momento que a equipe joga mal, que não tem o resultado positivo. Como treinador tenho leitura do que aconteceu aqui hoje. Não é responsabilidade só dos atletas, é do treinador também. A gente tem que trabalhar, mobilizar a equipe para o jogo contra o Oeste e que a gente comece a arrancada”, disse Ney Franco após o confronto desta quinta-feira.

A Raposa soma sete derrotas na competição e segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos. A equipe mineira entra em campo contra o Oeste neste domingo, às 16h, na Arena Barueri.