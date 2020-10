Cruzeiro vai para Atibaia treinar ’em paz’ e presidente alega que gramado da Toca II está ‘deplorável’

O Cruzeiro vai deixar a Toca da Raposa II em busca de tranquilidade para treinar e recuperar o time, que luta para sair da zona do rebaixamento da Série B. A equipe celeste vai passar um período em Atibaia, no interior de São Paulo, de 10 a 15 de outubro.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues deu o aval para a viagem e ainda reclamou do estado do gramado da Toca da Raposa II, que segundo ele está “deplorável”.

– Eu vejo críticas: “O time vai para Atibaia”. Vocês não estão lá, mas já devem ter visto as fotos. Já deram uma olhada no gramado da Toca, como ele está? O esforço que temos feito do que está em aberto e não foi pago? O esforço para reformar os campos. Jogador reclamando de dor no joelho, um time profissional como é o Cruzeiro, porque o gramado está deplorável. E está mesmo. Ninguém criticou quem deixou o gramado da Toca nesse estado. Não vejo essa crítica. E a gente sabe como está-disse Sérgio em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8 de outubro.

Outro motivo para sair de BH e ir para Atibaia é afastar os jogadores da pressão dos torcedores, que têm feitos constantes protestos e em casos extremos, até invasões no CT cruzeirense, exigindo explicações para o mau momento.

Sérgio Rodrigues explicou que o Cruzeiro fez um acordo com o hotel onde será hospedada a delegação, para o pagamento ser feito a partir do ano que vem.

– Porque aí eu vou concordar se disserem: ” O Cruzeiro não tem dinheiro para fazer isso agora”. E não tem mesmo. Mas nós vamos. Vamos pagar no meio do ano que vem e parcelado. Por isso que nós vamos para lá-explicou.

A ida para Atibaia será nesta sexta-feira, 9, ficando até o fim da próxima semana na cidade paulista. Os gramados da Toca serão submetidos a uma reforma. Já em terras paulistanas, o Cruzeiro terá um compromisso no domingo, 11, às 16h, diante do Oeste, pela 15ª rodada da Série B.