Cruzeiro x Sampaio Corrêa. Onde seguir, palpites e prováveis times

O Cruzeiro tenta driblar a crise e sair vencedor do duelo com o Sampaio Corrêa, que ocorrerá nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 18h30, no Mineirão, fechando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os dois times estão na zona do rebaixamento, ambos com 11 pontos anotados, porém com a Raposa tendo melhores critérios de desempate, ficando na 17ª posição, enquanto os maranhenses na 18ª colocação.

O time comandado por Ney Franco tenta driblar o mau desempenho em campo, a pressão externa de torcedores, que chegaram a invadir a Toca da Raposa II para cobrar melhores resultados, e até um cenário interno tenso, com cobranças sobre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que foi eleito por aclamação para o triênio 2021-2023.

O encontro desta quinta-feira tem peso para as duas equipes, mas outro revés da Raposa, poderá ampliar ainda mais o momento turbulento do clube, que está ficando cada vez mais asfixiado com dificuldades financeiras e mau desempenho esportivo.

FICHA TÉCNICA

​

CRUZEIRO x SAMPAIO CORRÊA

Data-Horário: 8 de outubro, às 18h30

Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes:Clovis Amaral da Silva(PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para MG), Itatiaia 95,7 FM e Super FM 91,7

Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Cacá) e Giovanni; Henrique, Machado e Regis; Airton, Arthur Caike e Sassá. Técnico: Ney Franco

Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, Pimentinha e Caio Dantas. Técnico: Leonardo Condé

Palpites: o Cruzeiro, precisando vencer tem a confiança de 40% da redação. Outros 35% creem no Bolívia Querida e os 25% acham que vai dar empate.