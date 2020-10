Cuca confirma que jogo contra Coritiba é o último de Soteldo pelo Santos

Antes da bola rolar para o duelo entre Coritiba e Santos, neste sábado, o técnico Cuca confirmou que essa é a última partida de Soteldo pelo Peixe.

“Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo do Soteldo. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender”, declarou o treinador em entrevista à transmissão do TNT.

A diretoria santista aceitou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador, que precisava dar o “sim” para que o negócio se concretizasse. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Santos negou a oferta inicial de 6 milhões de dólares (R$ 40 mi), mas os árabes aumentaram os valores nos últimos dias.

Como forma de prestigiar o jogador em sua última partida, Cuca concedeu a faixa de capitão para ele. Esta é, portanto, a primeira vez que o venezuelano utiliza a braçadeira.

O Santos tem 100% dos direitos econômicos de Soteldo, mas como não efetuou o pagamento da compra ao Huachipato, do Chil, o caso está na Fifa. A promessa do Peixe era adquirir 50% dos direitos em 2019 por 3 milhões de dólares. Quando o Atlético-MG fez proposta neste ano, o Alvinegro se comprometeu a pagar os 50% atrasados mais os demais 50% por 6 milhões de dólares. O total, com juros e correção, está em quase 12 milhões de dólares (R$ 67,7 mi).

A Fifa, porém, só deu causa ao Huachipato na primeira dívida, de 3 milhões de dólares do ano passado. O valor desse débito, com multa e juros, está em quase R$ 20 milhões. O Santos busca acordo com o clube chileno. Não houve avanço após um primeiro contato oficial entre as diretorias por meio de videoconferência.