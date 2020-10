Cuca crava saída de Soteldo do Santos: ‘Último jogo dele’

O técnico Cuca cravou, antes da bola rolar contra o Coritiba, na noite deste sábado, que Soteldo fará seu último jogo pelo Santos. O atacante está sendo negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões).

– Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo dele. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender – disse.

Para concretizar a negociação a situação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A reunião está marcada para a próxima quarta-feira.

Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria.

Vale lembrar que o Santos tem 50% dos direitos econômicos do jovem atacante, com contrato até 2023. Apesar do clube ter aceitado a proposta, é Soteldo quem decide se irá sair do Santos ou não, além dos conselheiros do Peixe. A diretoria aguarda essa definição.