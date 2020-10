Cuca enaltece elenco, mas pede reforços ao Santos: “Olho para o amanhã”

Cuca enalteceu o elenco do Santos após a vitória por 3 a 2 sobre o Goiás neste domingo, na Serrinha, mas não deixou de fazer um pedido à diretoria.

O técnico quer reforços diante de tantos problemas físicos no grupo profissional. Para isso, o Peixe precisa sanar dívidas na Fifa. A principal delas é de quase R$ 30 milhões com o Hamburgo, da Alemanha, por Cleber Reis. O zagueiro Laércio e o atacante Copete aguardam pela regularização.

“Fizemos hoje o nono jogo em 27 dias se não me engano. É muita coisa. E não é só jogo, é a viagem. Estou feliz, torcedor está feliz, todos estão felizes. Mas quero deixar um recado importante para a diretoria atual, antiga, e para todos. Temos que comemorar a vitória, mas não sentar nela. Temos que reforçar nosso elenco”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

“Perdemos o Sánchez (lesão no joelho) por nove meses, Raniel (trombose) não sei por quanto, Soteldo selecionado (Venezuela), Lucas Veríssimo machucado (edema na panturrilha). Elenco está enxugando, hoje foi o Marinho (saiu com dor na coxa). Tenho essa ambição e para isso temos que pagar nossa dívida. Temos que reforçar nosso elenco. Hoje estou feliz com elenco, mas olho para o amanhã. Botafogo jogava muito em 2007 e 2008 e perdeu alguns jogadores e parou. Temos que reforçar esse grupo maravilhoso e todos aqui sabem disso. Se temos ambição de conquistar, temos que nos fortalecer”, completou.

Invicto há 10 jogos, o Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a sexta colocação, com 20 pontos.