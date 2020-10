Cuca lamenta ausência de lideranças técnicas e assume a responsabilidade em derrota do Santos

O técnico Cuca assumiu a responsabilidade da derrota do Santos por 1 a 0 contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, e lamentou a ausência de atletas experientes.

Cuca durante Santos x Atlético-GO (Foto: Ivan Storti/Santos)

O Peixe terminou o duelo diante do Dragão com seis jogadores oriundos das categorias de base, e para o treinador santista o time necessitou de experiente, principalmente quando sofreu o gol da derrota, marcado pelo meia Chico, aos 23 minutos do segundo tempo.

– A culpa na derrota é minha e eu não vou jamais, em momento algum, jogar a responsabilidade pra esses meninos. A gente acaba o jogo com seis, sete, oito meninos da base, e dentro de uma derrota eles vão amadurecer também – disse o comandante santista em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.

– No segundo tempo, não, a gente sente muito a ausência dos jogadores importantes. Sente, lógico que sente, Marinho faz muita falta, Soteldo faz muita falta, Lucas Veríssimo faz muita falta, o próprio Sánchez. Nessas horas que você tá atrás e que o adversário se posiciona no campo defensivo, que o jogo não corre, e aí entra o jogo mais de experiência, cisa que naturalmente hoje a gente não teve – acrescentou.

A derrota interrompeu uma sequência de 12 jogos seguidos sem perder do Peixe. O último revés também havia acontecido na Vila Belmiro, quando o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão, no dia 30 de agosto. Daí em diante, foram seis empates e seis vitórias até ser batido pelo Dragão nesta quarta-feira (14).

* Sob supervisão de Vinícius Perazzini