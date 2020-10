Cuca recebe terceiro cartão amarelo e desfalca Santos em clássico

O técnico Cuca não estará à frente do Santos no clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi punido com o terceiro cartão amarelo, na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, e será ausência. Cuquinha comandará o time no gramado.

Diego Pituca, Alison, Jobson, Kaio Jorge e Lucas Braga seguem pendurados para o clássico. Vale lembrar que Sánchez e Raniel são ausências certas para a partida. O meia rompeu o ligamento do joelho esquerdo, enquanto o Raniel apresentou trombose na perna esquerda.

Soteldo também não estará à disposição. O atacante foi convocado pela Seleção Venezuelana e desfalcará, além do clássico, contra o Grêmio e Atlético-GO