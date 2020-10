Cuca relacionou Robinho e planejava faz primeira apresentação em Santos x Atlético-GO

Robinho estava na lista de relacionados do Santos para a partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca planejava a estreia do atacante nos últimos 15 ou 20 minutos da partida. E só soube do desfalque na tarde de quarta, na concentração no CT Rei Pelé.

O técnico conversou com o presidente Orlando Rollo sobre o impedimento estatutário: como o Peixe vive período eleitoral, o Conselho Deliberativo precisa aprovar qualquer contratação ou venda de atletas.

Cuca sugeriu uma videoconferência para ter Robinho em campo e foi avisado sobre a necessidade da liberação em reunião oficial. O treinador ficou incomodado com a situação.

Os conselheiros se reunirão na próxima quarta-feira, em encontro virtual. O aval, antes dado como certo, agora é uma dúvida diante de matéria publicada pelo globoesporte.com nesta sexta.

O site publicou transcrições de interceptações telefônicas e um grampo no carro de Robinho, ambos autorizados pela Justiça Italiana.

Robinho durante treino do Santos, em 13 de outubro de 2020 Ivan Storti/Santos FC

O jogador confirmou a participação em ato sexual no dia 22 de janeiro de 2013, numa boate em Milão. Uma mulher albanesa acusou o jogador e quatro amigos de estupro coletivo.

A condenação em primeira instância, no ano de 2017, foi de nove anos de prisão e Robinho se defende em liberdade. A Corte de Apelo de Milão vai analisar o processo em segunda instância no dia 10 de dezembro.

Robinho é julgado junto ao amigo Ricardo Falco. Os demais suspeitos saíram da Itália durante a investigação e são alvos de processo diferente.

De acordo com os documentos detalhados pelo GE, o atacante santista admitiu a relação sexual com a vítima, mas negou o estupro.

Na transcrição, porém, o atleta comenta sobre a mulher estar alcoolizada.

Robinho foi anunciado pelo Santos no sábado, em contrato até fevereiro. O clube defendeu, por meio de Orlando Rollo e de nota oficial, a contratação. Não houve nova manifestação depois da publicação do GE.

O Peixe perdeu um patrocinador, a Orthopride, e perderá a Kicaldo se não rescindir com Robinho, de acordo com o UOL.

Os demais anunciantes são: Philco (costas), Oceano B2B (barra frontal), Foxlux (barra traseira), Tekbond (esterno), Casa de Apostas (omoplata), Unicesumar (calção) e Kodilar (meião).