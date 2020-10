Convidado pelo presidente em exercício Orlando Rollo, Cuca esteve na Vila Belmiro na noite desta sexta-feira para conversar com membros do Comitê de Gestão e do Comitê de Transição do Santos.

O técnico conheceu profissionais de diferentes áreas e falou sobre o momento do elenco e a necessidade de harmonia no clube por bons resultados.

Cuca está ciente das dificuldades financeiras do Peixe. O pedido dele e da comissão técnica é de “jogo limpo” com a diretoria. E isso vem ocorrendo.