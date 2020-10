Cuca vê Kaio ‘importantíssimo’ no Santos e festeja gol de M. Leonardo

O técnico Cuca fez questão de elogiar Kaio Jorge após a vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o atacante é importantíssimo.

– Não é voto de confiança, ele é importantíssimo. É jovem, não pode ficar lá na frente de costas. Assim jogo não vai aparecer. Criamos alternativas, como hoje com Lucas Braga do lado dele. Participou bem, participou do gol do Pará. Foi muito competitivo, tecnicamente é bom jogador e está evoluindo – disse.

Além de Kaio, jogador que tem dado sequência, o comandante santista comentou o gol de Marcos Leonardo, que decidiu a partida em Goiânia. A empolgação foi tanta, que Cuca afirmou estar mais feliz que o menino de 17 anos.

– Tenho dado tranquilidade para ele. Para ele e para todos. Trato todos iguais. Na estratégia do jogo, trouxe Marinho para dentro para ter mais liberdade. Sacrifiquei um pouco os pontas. Quando colocamos o Madson, foi para ter mais força pela direita. Quando Marinho saiu, Marcos Leonardo entrou, de 17 anos. Estou mais feliz que ele, vocês não sabem do tamanho da alegria. Deu dor de barriga nele, quase tive que substituir. Imaginem a ansiedade. Viajei no tempo pensando e olhando isso. Deus tem abençoado trabalho dos meninos – explicou.

O Santos volta a campo na quarta-feira para o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca está suspenso da partida pelo terceiro cartão amarelo e Cuquinha assumirá o time do gramado.