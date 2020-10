Cuiabá x Cruzeiro. Onde acompanhar palpites e prováveis times

O Cruzeiro encara o líder Cuiabá, neste sábado, 3 de outubro, às 22h(horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. O time mineiro é o 15º com 11 pontos,e enquanto os mato-grossenses possuem 25 pontos.

A Raposa vem de uma boa vitória em casa diante da Ponte Preta, por 3 a 0, dando novo ânimo à equipe celeste. O Cuiabá manteve a ponta do campeonato com o empate por 1 a 1 diante do Náutico, em casa.

Além do desafio natural da partida, o duelo terá outro fator que pode implicar na qualidade do jogo: forte calor de Cuiabá, que vem tendo temperaturas acima dos 40 graus. Por isso, mesmo com o confronto sendo à noite, a arbitragem deverá dar um tempo para hidratação durante a partida.

FICHA TÉCNICA

​

CUIABÁ X CRUZEIRO

Data-Horário: 3 de outubro, às 22h

Estádio-Local: Arena Pantanal, Cuiabá(MT)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes:Leone Carvalho Rocha(GO) e Marcio Soares Maciel(GO)

Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, Rádio Itatiaia-95,7 FM e Rádio Super -91,7 FM

Cuiabá: João Carlos, Lucas Ramon, Everton Sena, Luiz Gustavo e Hayner; Matheus Barbosa, Rafael Gava,, Elvis, Maxwell, Elton e Felipe Ferreira. Técnico: Marcelo Chamusca

Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Henrique, Filipe Machado, Régis; Arthur Caike, Sassá e Marcelo Moreno. Técnico: Ney Franco

Palpites: o empate é o resultado mais votado na redação com 55%. Outros 20% creem no Cuiabá e 25% na Raposa.