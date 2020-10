Joyce (Maria Fernanda Cândido) receberá críticas construtivas da psicóloga de Ivana (Carol Duarte), mas não reagirá bem. Em A Força do Querer, a dondoca irá conversar com a profissional sobre a filha e terá dificuldade para entender que sua vaidade influencia negativamente a jovem. “Eu sou culpada por ter nascido bonita?”, questionará.

A mulher de Eugênio (Dan Stulbach) reclama muito que a filha não segue seus passos em relação a cuidados com a estética e a escolha de roupas, mas não se conforma com isso. Ela irá buscar ajuda da psicóloga para saber o que fazer com Ivana e como pode ajudá-la, mas não gostará do que vai ouvir.

“Então quer dizer que o problema da Ivana sou eu? Sou culpada por ser chique, elegante, ter bom gosto, por ser eu mesma?”, falará, indignada. “Se a Ivana não consegue lidar com os excessos de beleza, de feminilidade da mãe, quem tem de administrar isso é ela, não você”, dirá a profissional.

“Mas ela tá em casa, deprimida, encolhida numa cama. O que eu devo fazer? Me desleixar, parar de me tratar? Me vestir como ela? Se precisar, eu faço isso”, indagará Joyce, angustiada.

“Talvez você possa começar a aceitar a natureza dela”, falará a psicóloga, e a socialite vai achar que Ivana é gay. “Eu não sei se ela é gay, nós estamos tentando descobrir quem ela é. E se fosse?”, perguntará a profissional.

“Eu teria muita dificuldade em lidar com isso. Eu realmente não saberia como lidar. Ivana foi um sonho meu. Sempre quis ter uma filha. Me senti tão completa quando ela nasceu. Foi cercada desde sempre por tudo que é mais feminino, mais delicado. Foi a menina mais chique que você possa imaginar”, a personagem de Maria Fernanda Cândido lembrará, com lágrimas nos olhos.

A psicóloga explicará que ela e Ivana estão tentando descobrir de que forma a jovem é feminina, mas já sabem que ela não tem a mãe como parâmetro do que seguir na vida. Joyce ficará triste e pensativa.

As cenas têm previsão de serem exibidas no capítulo do próximo sábado (17) em A Força do Querer. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

