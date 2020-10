Cuquinha valoriza empate do Santos frente ao Corinthians: ‘Não é fácil’

Embora tenha iniciado melhor e saído na frente no empate em 1 a 1 do Santos com o Corinthians, neste domingo (07), pela 14ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, o auxiliar técnico Cuquinha, que comandou o Peixe na ausência de Cuca, suspenso, valorizou o ponto conquistado fora de casa.

– Quando você vem para a casa do Corinthians pressionado, com inúmeras baixas e consegue um ponto, não se pode desprezar de jeito nenhum. O resultado não foi ruim, não. Poderia ter ganho se mantivesse um ritmo, mas não é fácil – disse o profissional em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.

Cuquinha valorizou a entrega do grupo diante de nove desfalques e inúmeros atletas de pouca idade, principalmente entrando no decorrer da partida.

– Quando se trata de guri a gente sabe que a adrenalina, a tensão, toma conta deles. A perna pesa, eles não dormem a noite, é diferente. A gente que já teve do outro lado sabe como funciona. Então a gente tá feliz, contente com com o resultado. Poderia ter sido melhor, mas muito contente. Pelo jogo foi um resultado justo – pontuou o “braço-direito” de Cuca.

– Tem que enaltecer esses meninos, terminamos o jogo com cinco pratas da casa. Não é fácil disputar um Campeonato Brasileiro, do nível que é, com esse tanto de meninos de 16, 17, 18 anos, 19, dos cinco que terminaram talvez o mais velho– acrescentou.

Ao fim do jogo, o comandante no clássico negou que tenha orientado o time recuar após abrir o placar aos 11 minutos, com Madson.

– Não veio ordem nenhuma para recuar. Eu acho até que os jogadores que atuaram hoje, a maioria, não vem de ritmo de jogo, então sentem um pouco, e isso é uma coisa normal – afirmou Cuquinha.

Com o empate, o Peixe está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, tendo chego a oitava partida sem perder na competição. O Alvinegro volta a campo neste domingo (11), pela 15ª rodada da competição, contra o Grêmio, na Vila Belmiro.