Curtiu Fall Guys? Conheça os 8 jogos com propostas parecidas no mobile

Apesar de não ter nem um ano de lançamento, Fall Guys já possui uma fanbase monstruosa e digna dos melhores jogos Triple A, consolidando o gênero competitivo online de uma maneira voltada essencialmente para a diversão. Confira, abaixo, as oito sugestões dos melhores títulos com propostas semelhantes ao game das jujubinhas.

1. Totally Reliable Delivery Service (Android e iOS)

Disponível para iOS e Android, entregar pacotes ficou muito mais divertido agora, com diversas tarefas para serem realizadas com até três amigos em um ambiente totalmente explorável, com muitos segredos e garantindo horas de diversão.

2. Human: Fall Flat (Android e iOS)

Clássico atemporal, Human: Fall Flat é um desafiador quebra-cabeças baseado em física. O jogador deverá explorar o ambiente e encontrar as alternativas mais seguras para escapar das fases, sempre com muita bagunça enquanto salta, agarra, escala e cai bastante.

3. Fall Dudes (Android)

Troque “Guys” por “Dudes” e eis que surge um jogo bem nível “bomba patch”, como uma grande modificação de baixo orçamento do game original. Apesar disso, Fall Dudes não perde em diversão, especialmente para quem busca a experiência de jogar Fall Guys pelo seu Android.

4. Execute Royale 3D (Android e iOS)

Com desafios semelhantes ao de Fall Guys, Execute Royale 3D inclui novas arenas, pistas e obstáculos de uma maneira totalmente viciante, utilizando adaptações interessantes das fases do título da Mediatonic.

5. Milkman Karlson (Android)

Enquanto parte em busca de seu leite para sobreviver, Karlson deve superar diversos obstáculos no caminho, levando o jogador a ter um controle preciso sobre uma física maluca de uma forma simples e objetiva.

6. Knockout Race (Android e iOS)

Com modo competitivo para até 50 jogadores online, Knockout Race é o mais próximo de Fall Guys nos dispositivos móveis, agora com mapas remodelados, novos desafios e, lógico, muita diversão garantida.

7. Tetrun: Parkour Mania (Android e iOS)

Misturando elementos de parkour e runner, Tetrun é uma corrida sob obstáculos onde explorar os pontos do cenário é essencial para cumprir as missões. Assim como em Fall Guys, precisão e conhecimento do mapa são recursos marcantes para progredir e se divertir em meio a dezenas de fases diferentes.

8. Oopstacles (Android e iOS)

Baseado no popular reality da TV Takeshi’s Castle, Oopstacles é um maluco game com diversos minigames diferentes, cada um com mecânicas de barreiras, perseguições, saltos e muito mais, tudo inspirado na série de comédia e nas melhores videocassetadas da televisão mundial.

Curtiram as sugestões? Deixem as indicações e as experiências de vocês na área de comentários!