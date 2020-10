Custos das escolas estaduais pode chegar em R$ 5,3 bilhões por conta da pandemia

As redes estaduais têm de R$ 2,1 bilhões, no entanto, em decorrência da pandemia da covid-19, os custos das escolas estaduais pode aumentar para cerca de R$ 5,3 bilhões. Tal aumento se justifica pela necessidade de implementar ações para manter o ensino durante a crise sanitária.

De acordo com o terceiro estudo da série “Covid-19: Impacto Fiscal na Educação Básica”, as despesas com a volta às aulas na pandemia pode custar às redes cerca de R$ 1,6 bilhão. Os dados do levantamento feito pelo Instituto Unibanco e pela organização Todos pela Educação, em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), foram divulgados hoje, quarta-feira (28).

Ainda de acordo com o levantamento, o cenário pode se agravar mais ainda por conta da queda na arrecadação de impostos destinados à educação. Nesse sentido, o relatório estima que as redes estaduais e municipais devem perder entre R$ 13 bilhões e R$ 40 bilhões em tributos.

Possíveis ações

Além de apresentar estimativas de gastos extraordinários e o documento traz sugestões de como lidar com esses desafios orçamentários no atual cenário. Assim, o relatório traz cinco ações no sentido de minimizar o impacto da crise de covid-19 na qualidade da educação no país. Uma das mediadas seria acelerar o processo de regulamentação do Fundeb. A ideia é que que o Fundo esteja ativo em 1º de janeiro de 2021.

Além disso, o documento sugere destinar mais recursos para o programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tendo como foco os gastos adicionais em decorrência da pandemia. O documento defende ainda a aprovação do socorro emergencial da União à Educação Básica dos estados e municípios antes do fim de 2020. Clique aqui e confira o relatório na íntegra.

Fonte: Todos Pela Educação.

