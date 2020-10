Cyberpunk 2077 comemora um mês para estreia com Keanu Reeves

Segura o hype! Finalmente, falta apenas um mês para o lançamento oficial de Cyberpunk 2077. Para comemorar, a CD Projekt Red lançou um novo vídeo com a apresentação — sempre de tirar o fôlego — com Keanu Reeves. Confira a seguir:

O ator estará presente no game interpretando o roqueiro superstar Johnny Silverhand e no vídeo em específico, ele pergunta aos espectadores o que eles estão procurando em Night City, como uma forma de instigar

Com a aproximação do lançamento, outras informações também vão sendo reveladas. Recentemente, conferimos os bastidores do jogo, que revelam carros esportivos como Porsche e também outras motos que podem ser pilotadas pela cidade. Outra novidade é a adição de atores de Detroit: Become Human para o elenco.

Cyberpunk 2077 está chegando ao PS4, Xbox One, PC e Google Stadia no dia 19 de novembro de 2020. O game também foi confirmado para Xbox Série X e PS5 com atualização gratuita.

O Voxel já teve acesso a mais de 3 horas de gameplay em Night City e pode ressaltar: a espera vai valer a pena. E para você, qual a expectativa? Conte para nós na seção de comentários!