Cyberpunk 2077 é adiado (novamente) e chega somente em dezembro

Pegando todos de surpresa, a CD Projekt Red anunciou no Twitter que Cyberpunk 2077 foi adiado novamente e será lançado no dia 10 de dezembro, 21 dias depois da data inicial de lançamento (a data anterior era dia 19 de novembro).

O jogo já sofreu dois adiamentos desde abril e, há pouco tempo, havia sido confirmado pela desenvolvedora que não haveria um terceiro (as antigas datas eram dia 12 de abril, 17 de setembro e a última era 19 de novembro). Contudo, a equipe pediu desculpas e informou que, por mais que 21 dias pareça um período que não há muito o que fazer, é algo que ajudará muito a refinar a experiência. Confira o tweet:

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

A CD Projekt Red disse que é um desafio muito grande testar e validar nove versões diferentes do game e que, apesar de o jogo ter ido à Gold (ou seja, estar completo), ainda há muitas melhorias a serem feitas, bugs para serem corrigidos e coisas para refinar. Portanto, a publisher preferiu adiar e ter certeza que a qualidade será mantida do que arriscar lançar um patch de lançamento que não corrija todos os problemas técnicos.

Cyberpunk 2077 será lançado no dia 10 de dezembro de 2020 para Xbox One, PS4, PC e Google Stadia. As versões de PS5 e Xbox Series X chegam em 2021, mas ambos os consoles poderão rodar o game através de retrocompatibilidade no lançamento.