Cyberpunk 2077: fã recria Porsche de Silverhand em Forza Horizon 4

O usuário NuclearRocketFarmer compartilhou, em seu perfil do Reddit, uma incrível e fiel recriação do clássico Porsche 911 Turbo de 1977 de Johnny Silverhand, personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077, aproveitando um modelo padrão de Forza Horizon 4 e seu sistema de customização de veículos.

Segundo o fã do novo título da CD Projekt Red, o possante de Silverhand foi criado a partir do 1982 Porsche Turbo 3.3 pré-datado em Forza Horizon 4, e foi necessário bastante trabalho com testes de formatos e decalques, exigindo algumas horas de dedicação para que o resultado se aproximasse o máximo possível do veículo original.

Como é possível observar nas imagens, o veículo prateado possui toda uma cobertura com tons cinza, vermelho e verde de destaques, traços foscos e um aerofólio para fãs de carros clássicos de corrida, como Silverhand. Além disso, o Porsche 911 aparenta bastante rebaixado da mesma forma como foi mostrado no episódio 4 de Night City Wire.

Como não poderia faltar na máquina, o grande adesivo de SAMURAI estampa a parte traseira do veículo, logo acima de lâmpadas horizontais que, em altas velocidades, emitem os efeitos de neon que serão características das noites na cidade de Night City.

O modelo foi criado totalmente no Xbox One e o usuário NuclearRocketFarmer postou, no Reddit, o código de compartilhamento para poder baixar a personalização completa do veículo em Forza Horizon 4.

Cyberpunk 2077 será lançado em 19 de novembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, com upgrades gratuitos da atual para a nova geração.