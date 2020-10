Cyberpunk 2077: novo Night City Wire será transmitido em 15 de outubro

A CD Projekt Red anunciou a data do 4º episódio de Night City Wire, transmissão focada nas novidades sobre Cyberpunk 2077. Conforme publicado no Twitter, o evento acontecerá no dia 15 de outubro de 2020, a partir das 13h (horário de Brasília).

De acordo com a desenvolvedora polonesa, serão apresentados mais detalhes sobre a aparência dos personagens e especificações dos veículos. Além disso, novas cenas de gameplay e outros anúncios devem ser revelados durante o programa.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we’ll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!

