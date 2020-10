Cyberpunk 2077: produtores recebem ameaça de morte após adiamento

Cyberpunk 2077 sofreu seu terceiro adiamento nesta semana, e era de se esperar que a comunidade talvez não recebesse a notícia com agrado. Entretanto, alguns estão exagerando um pouco, tendo em vista o fato de alguns desenvolvedores estarem recebendo ameaças de morte.

Um dos ameaçados foi Andrzej Zawadzki, game designer sênior do game, que usou seu perfil para dizer que está desapontado com essa atitude.

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay. I understand you’re feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it. However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

“Quero dizer uma coisa a respeito do adiamento de Cyberpunk. Entendo que muitos de vocês estão bravos, desapontados ou querem se expressar sobre isso. Entretanto, enviar ameaças de morte aos desenvolvedores é algo inaceitável e errado. Somos pessoas como vocês”, escreveu.

Ele chegou a exibir algumas das mensagens com as ameaças que os membros do time receberam. No print, é possível ler coisas como “sei onde você mora, lance o jogo ou vai morrer” e “lance Cyberpunk ou você e sua família serão eliminados”.

This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.

Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.

That said, I’m off TT for couple of days. Take care.#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z80HHWADqU

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 28, 2020