Dallas Cowboys supera grave lesão de Dak Prescott e vence New York Giants no estouro do cronômetro

Dallas Cowboys e New York Giants protagonizaram um jogo cheio de alternativas, com as equipes se revezando na liderança do placar e garantindo muita emoção para o torcedor. No final, os Cowboys ficaram com a vitória por 37 a 34, assumindo a liderança da NFC East, com dois triunfos e três reveses. Já os Giants amargaram a quinta derrota consecutiva, afundando ainda mais a equipe na lanterna na divisão.

O jogo



O primeiro tempo entre Dallas Cowboys e New York Giants foi bastante movimentado e terminou com os mandantes liderando o placar por 24 a 20. Os visitantes até chegaram a abrir 17 a 3, mas acabaram não resistindo ao ímpeto da ofensiva dos Cowboys, autora de três TD’s. Dak Prescott, inclusive, anotou o TD que garantiu a liderança no placar faltando menos de um minuto para o final do segundo quarto. E a jogada teve peso histórico já que, desde 1985, um quarterback da franquia não completava um passe na endzone adversária.

Emoção até o final

No segundo tempo, o New York Giants chegou a reduzir a desvantagem no marcador para um ponto apenas, após o terceiro field goal marcado pelo kicker Graham Gano na partida.

Na continuação, Prescott sofreria lesão séria no tornozelo direito e deixou o gramado chorando, mas bastante aplaudido pelos torcedores dos Cowboys. Substituído por Andy Dalton, os donos da casa contaram com um touchdown e dois field goals, o último com o cronômetro zerado para vencer o confronto com o placar de 37 a 34.

Sequência

Na próxima rodada, o Dallas Cowboys recebe o Arizona Cardinals, na segunda-feira (19). O New York Giants terá o Washington Football Team, em casa, no domingo (18).