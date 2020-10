Dança dos Famosos tem notas baixas de Cleber Machado e fim de máscaras · .

Cleber Machado quebrou uma tradição do júri artístico da Dança do Famosos e deu notas consideradas baixas nas apresentações exibidas neste domingo (4). O narrador da Globo foi na contramão de seus colegas na bancada, o cantor Tato e a atriz Cleo Pires, e avaliou todas as seis duplas femininas com menos de 10. Além disso, essa foi a primeira vez na pandemia que os competidores não precisaram usar máscaras.

Alberto Chebado, consultor médico da Globo, explicou a decisão pelo fim da proteção facial no palco, medida que foi anunciada pela emissora na última semana. Os testes serão duplicados.

“A gente sabe que é importante a feição dos participantes, a fisionomia. Então a gente teve que mudar o protocolo, que é bastante seguro. Todos os participantes fazem o teste; a partir do resultado desse teste, eles passam a ensaiar com máscara. Aí a gente faz um novo teste antes da apresentação, e o participante pode tirar a máscara”, justificou o infectologista.

Logo após a explicação, as apresentações começaram. Luiza Possi e seu professor, Daniel Norton, foram os primeiros que dançaram forró no palco da atração. Na primeira avaliação, Cleber Machado demonstrou que seria mais rigoroso do que a média.

Enquanto Tato e Cleo deram 10, o narrador soltou um 9,8, apesar de ter elogiado o desempenho do casal. “A pegada quase não funcionou no ensaio, mas aqui foi bem. Como um jurado de escola de samba, dou 9,8”, brincou o jornalista. Juradas técnicas, Raquel Guarini e Inês Bogéa, avaliaram com 9,7.

As duplas Lucy Ramos/Leo Santos e Isabeli Fontana/Igor Maximiliano levaram um 9,8 de Cleber Machado. Tato e Cleo deram 10 para todas as apresentações. As duas maiores notas do narrador rigososo foram para as Giullia Buscacio/Daniel Navarro e Danielle Winits/Fernando Schellenberg, que alcançaram um 9,9 do jornalista.

Já Guta Stresser e Marcos Lobo ficaram apenas com 9,7. O narrador até ficou sem jeito no momento de falar a sua avaliação. “Achei legal a parte da interpretação. Dei 9,7. É pouquinho? Tá bom, né?”, questionou ele, recebendo um sinal de positivo do professor e um agradecimento da atriz.

Em determinado momento, Cleo soltou uma indireta e disse que dava 10 “porque não era júri técnico”, provocando um comentário de Faustão. “O júri técnico está aqui para avaliar e fazer melhorar. O júri artístico faz como quiser, como achar melhor”, soltou o apresentador.

Confira a classificação geral do time das mulheres, que tiveram a segunda apresentação neste domingo (4). Danielle Winits e Fernando Schellenberg pularam da terceira para a primeira posição; Lucy foi para a segundo e Luiza Possi caiu para terceiro. As três últimas duplas mantiveram o mesmo lugar da semana inicial.

1º lugar: Danielle Winits e Fernando Schellenberg, com 117,9 pontos;

2º lugar: Lucy Ramos e Leo Santos, com 117,6 pontos;

3º lugar: Luiza Possi e Daniel Norton, com 117,4 pontos;

4º lugar: Giullia Buscacio e Daniel Navarro, com 117,2 pontos;

5º lugar: Isabeli Fontana e Igor Maximiliano, com 117,2 pontos;

6º lugar: Guta Stresser e Marcos Lobo, com 115,6 pontos.

Na próxima semana, os homens entram no palco do Domingão do Faustão para encarar o forró. Veja abaixo reações sobre o rigor de Cleber Machado no júri:

Cleber Machado querendo ser juri técnico. Eu adorei a Lucy, arretada. #DançaDosFamosospic.twitter.com/pcIKdWyK03

— Marcos Giusti (@marcosgiustii) October 4, 2020

Cleber Machado se rendeu ao charme da Giulia Forrozeira!! Ela foi vem mesmo! #DançaDosFamosospic.twitter.com/HPiyiHZLE0

— Luli (@li15908582) October 4, 2020

A Cleo só no deboche e com educação já mandou shade pro twitter e pro Cléber Machado.

Lendária demais bicho.

Kkkkkk#DançaDosFamosospic.twitter.com/AOa7NPhwOA

— Lucas🐐 (@ravenabahls) October 4, 2020

Quem merece Cleber Machado se metendo a júri técnico? #DançadosFamosos

— Thallys Bruno Almeida (@ThallysBAlm) October 4, 2020

Tem algo de muito cínico e irônico no Cleber Machado, é bem sutil e não chega a ser ofensivo ou desrespeitoso, mas tem alguma coisa

— projeto emoções em alto mar 2022 (@edu7a1) October 4, 2020