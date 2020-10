Daniel Ortiz desbanca galãs e vira campeão de cartas da Globo em Haja Coração · .

Em 2016, o roteirista Daniel Ortiz também teve os seus dias de galã da Globo ao receber uma enxurrada de cartas por conta da boa repercussão de Haja Coração. O autor da novela das sete que volta ao ar na próxima segunda (12) entrou em contato com diversos telespectadores que se identificaram com a trajetória de Shirlei (Sabrina Petraglia) –a “gata borralheira” que roubou a cena na trama.

Por conta de uma displasia no quadril, a jovem era alvo de preconceito até mesmo da irmã Carmela (Chandelly Braz), com piadas maldosas sobre as suas botas ortopédicas. O calçado, no entanto, foi fundamental para que ela fosse encontrada pelo seu “‘príncipe encantado” Felipe (Marcos Pitombo).

O casal fez tanto sucesso que o escritor apostou novamente em uma dobradinha entre Sabrina e Marcos em Salve-se Quem Puder. “Chegavam cartas e mais cartas de pessoas que se viam na personagem, não só daquelas que também tinham uma deficiência. Teve muita resposta, assim como em Torre de Babel [1998]”, avalia o literato ao ..

Ele se lembra até hoje de algumas correspondências que o marcaram. “Houve uma de um assexuado, e outra de uma menina de Santos [SP] que sofria muito bullying. Fiquei muito impressionado, porque eu vi que a história realmente tocou o público. Muita gente se viu representada”, pondera.

Ortiz avalia que o público projetou os seus problemas e desajustes na condição de Shirlei. “Muita gente se sente fora do padrão, não apenas por uma característica física”, conjectura o cronista.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Marcos Pitombo e Sabrina Petraglia na novela

Sob influência

Shirlei e Felipe, curiosamente, são dois dos poucos personagens que não foram pinçados de Sassaricando (1987), de Silvio de Abreu, atualmente em reprise no canal pago Viva. A coadjuvante é inspirada no papel homônimo de Karina Barum em Torre de Babel, enquanto o galã foi criado do zero.

Daniel, aliás, recebeu carta branca do próprio diretor de dramaturgia da Globo para mexer em um dos seus trabalhos de maior sucesso.

“Silvio me influencia desde que eu era pequeno, eu não perdia uma novela dele. Eu comecei a trabalhar como colaborador em Passione [2010], fizemos juntos o remake de Guerra dos Sexos [2012], foi uma espécie de universidade. Não tem jeito, sempre vai ter um pouco do DNA dele nas minhas produções”, explica Ortiz.