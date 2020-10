Danilo Avelar sofre ruptura no ligamento do joelho e pode ficar oito meses afastado

O Corinthians recebeu uma notícia ruim nesta quinta-feira. O zagueiro Danilo Avelar, autor do gol de empate em 1 a 1 com o Santos na quarta-feira, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A informação foi divulgada pelo departamento médico do Corinthians após a realização de exames.

Danilo Avelar comemora após marcar para o Corinthians sobre o Santos Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O atleta passará por cirurgia na próxima quarta-feira, no Hospital São Luiz. O procedimento será feito pelo consultor médico do clube alvinegro, o doutor Joaquim Grava. O tempo estimado de recuperação para a volta de Avelar aos gramados é de até oito meses.

O zagueiro se machucou ao disputar uma jogada com o jovem Lucas Lourenço, do Santos, já nos acréscimos da partida da última quarta-feira, em Itaquera.

Com apenas Gil e Bruno Méndez para compor o setor defensivo, o Corinthians solicitou o retorno do zagueiro Marllon, de 28 anos, que estava emprestado ao Cruzeiro. O clube tentará relacionar o atleta já para o confronto contra o Ceará, no domingo, no Castelão.

Marllon disputou somente quatro partidas pelo Cruzeiro nesta temporada, três no Campeonato Mineiro, com um gol anotado, e uma na Série B. O jogador negociava um novo empréstimo para a Ponte Preta, mas agora voltará a ser opção para o técnico Dyego Coelho.