Danone abre vagas em estágio e trainee; veja como participar

A Danone faz saber aos interessados a abertura das inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2021, destinados aos estudantes do ensino superior e recém-formados de diferentes áreas de atuação. Pessoas de todo o Brasil podem se candidatar.

Programa de Trainee

De acordo com a empresa, o Programa de Trainee está à procura de profissionais com perfil empreendedor e potencial para serem os futuros executivos da Danone. Para participar, o candidato deve ter formação em qualquer área de dezembro de 2017 a dezembro 2020 e disponibilidade para atuar em diferentes estados do país.

O programa terá duração de dois anos e, ao final, o contratado assumirá a posição de gerente júnior. O processo seletivo para as vagas será 100% virtual.

Programa de Estágio

Para o Programa de Estágio foram distribuídas 20 vagas, disponibilizadas em São Paulo e Minas Gerais. As oportunidades estão disponíveis para todas as áreas da empresa. Para participar, o estudante deve estar no penúltimo ou último ano de graduação.

A empresa informa que, em ambos programas, a prioridade é contratar pessoas que tenham maior sintonia com a Danone, além de se identificarem com o propósito e as causas da companhia.

“A Danone busca por um ambiente diverso e inclusivo, e por isso, não avaliar critérios como inglês, idade, curso ou universidade é um motivo de orgulho para nós. Acreditamos que, por meio desses programas, estamos contratando os futuros líderes da Danone e queremos que essas pessoas representem cada vez mais a diversidade do nosso país. Buscamos profissionais que se identificam com nosso propósito e queiram causar impacto em um ambiente inclusivo com espaço para empreender e inovar. Para nós, ter vontade de se desenvolver e encarar grandes desafios estão entre os principais quesitos. “, explica Pollyana Pádua, Head de Talentos e Diversidade da Danone.

Inscrição

Os interessados no programa de trainee devem se inscrever até o dia 02 de novembro através do site de inscrições. Já os estudantes em busca de uma vaga de estágio, devem cadastrar o currículo no site de recrutamento até 11 de novembro.