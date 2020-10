Dantas usa farsa para arrumar empregão para Cibele · .

Esperto, Dantas (Edson Celulari) tentará tirar uma casquinha da família Garcia em A Força do Querer. O pai de Cibele (Bruna Linzmeyer) descobrirá que a jovem inventou que está grávida de Ruy (Fiuk) por vingança e usará a farsa para arrumar para a filha um cargo na empresa com um bom salário. “É para sustentar a criança com dignidade”, dirá o executivo na novela das nove.

O plano ousado do personagem de Edson Celulari irá ao já a partir desta sexta (16). De início, Dantas descobrirá por Ruy que a filha espera uma criança do ex-noivo. O veterano passará mal e irá parar no hospital com pressão alta.

Em casa, Shirley (Michelle Martins) explicará que a história não passa de uma armação e que Cibele só inventou que está grávida para se vingar do playboy. A poucos dias de subir ao altar, ela foi trocada por Ritinha (Isis Valverde).

Dantas fará questão de aumentar o salário da filha na C.Garcia como forma de ser “ressarcimento” por toda a humilhação que ela passou no folhetim de Gloria Perez. No entanto, para isso, ele precisará pedir a aprovação de Eurico (Humberto Martins), principal diretor da empresa alimentícia.

Olho grande

“Eurico, eu vim te contar que eu aprovei um upgrade pra Cibele no quadro da empresa. A partir de agora, ela será assessora nível três”, dirá o galã veterano, em uma reunião com o marido de Silvana (Lilia Cabral).

O empresário ficará estarrecido com a notícia e negará o aumento. “A Cibele só tem condições de trabalhar aqui como uma estagiária, e ela está contratada como assessora”, responderá o diretor.

O namorado de Shirley, então, jogará sua última carta da manga. Ele revelará ao pai de Simone (Juliana Paiva) que Cibele engravidou de Ruy e precisa do dinheiro extra para bancar as despesas do novo “herdeiro”. “Só por isso que eu aprovei esse upgrade”, dirá.

O irmão de Eugênio (Dan Stulbach) ficará estarrecido com a notícia e será obrigado a concordar com o aumento. Muito contrariado, ele assinará os papéis da promoção. “Eu me sinto um cretino assinando isso”, falará a Abigail (Mariana Xavier) no ato da concretização do plano de Dantas.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

