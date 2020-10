Darkest Dungeon 2 ganha novo trailer e previsão de lançamento

Hoje a desenvolvedora Red Hook Studios trouxe uma informação muito aguardada pelos fãs da série Darkest Dungeon ao confirmar que sua sequência será disponibilizada no early access da Epic Games Store em 2021, sendo que ele já aparece na lista de desejos da plataforma.

Aproveitando a previsão de data de lançamento, a produtora também soltou um novo trailer do jogo com o nome A Glimmer of Hope, ou “Um vislumbre de esperança”, em tradução livre. Confira:

Como o jogo originalmente lançado em 2016, na nova aventura teremos mais uma promissora mistura de RPG com elementos de roguelike e estratégia, tudo na atmosfera gótica esperada por veteranos da série.

Segundo a descrição oficial do jogo, ele vai “levá-lo ao limite da loucura!”. O que você achou do novo trailer? Está empolgado para jogar em Early Access no ano que vem? Comente a seguir!