Datena sofre infarto e deve ficar afastado da Band até quinta

José Luiz Datena foi internado às pressas no domingo (25) após sofrer um infarto. A reportagem apurou que o apresentador do “Brasil Urgente” foi submetido a uma cirurgia para desobstruir uma artéria no coração. O procedimento foi considerado bem-sucedido pelos médicos. Agora, Datena segue em recuperação no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Meus queridos e queridas de todo o Brasil, saí há pouco do centro cirúrgico após dar entrada no Hospital Sírio-Libanês com algumas dores no peito. Estou em plena recuperação e, em breve, espero estar com vocês novamente. Meu respeito, meu carinho e meu agradecimento! Até já! pic.twitter.com/FyWwyoKZ30 — Datena (@DatenaOficial) October 26, 2020

Com Datena afastado da Band para se recuperar, quem assume a apresentação do “Brasil Urgente” é o repórter Lucas Martins. O jornalista trabalha na emissora há quase 13 anos, e não é a primeira vez que comanda o programa. Desde 2014, Lucas Martins começou a substituir Datena em plantões, férias ou em motivos especiais, como essa licença médica do apresentador.

Datena falou para a equipe de redação que deve retornar para a Band até quinta-feira desta semana, e que está muito bem após a cirurgia. Até o retorno de Datena, Lucas Martins continua na apresentação do “Brasil Urgente”.

Fonte: UOL