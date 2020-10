Davi leva tiro na cabeça e fica à beira da morte · .

A reta final de Amor de Mãe trará uma série de tragédias para a vida de Davi (Vladimir Brichta). O ativista ambiental será preso, pegará Covid-19, precisará de cuidados e, após se recuperar, será vítima de um atentado terrível. Belizário (Tuca Andrada) atirará contra Davi, que correrá sério risco de morte na novela.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Davi ficará um bom tempo no hospital em estado grave após ser baleado. Nesta semana, parte do elenco gravou cenas em que amigos e defensores da causa ambiental torcem pela recuperação do ativista e fazem homenagens no portão do galpão onde ele trabalha.

Personagens como Érica (Nanda Costa) e Thelma (Adriana Esteves) estão presentes na cena. Será neste momento em que a filha de Lurdes (Regina Casé) desconfiará de que Thelma esta envolvida no desaparecimento de sua mãe.

As duas estarão de máscaras, devido à pandemia, mas a jovem ainda assim sentirá o aroma do perfume de Lurdes na roupa da vilã. Para impedir que a empregada descubra que Domênico é Danilo (Chay Suede), Thelma sequestrará Lurdes e a manterá num cativeiro. Ela será dada como morta, mas conseguirá escapar e revelar a verdade ao filho.

Maus bocados

Davi também só terá momentos difíceis nos últimos capítulos de Amor de Mãe, cujas gravações já estão na reta final. Antes de ser baleado, o personagem será preso e conseguirá a liberdade de volta com ajuda de Vitória (Taís Araujo). Mas seu período na prisão fará com que ele contraia Covid-19 e precise de tratamento.

Amor de Mãe terá apenas mais 23 capítulos inéditos na Globo. A novela, no entanto, voltará a ser exibida só em 2021, após o fim da reprise de A Força do Querer.