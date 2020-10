David Braz e Paulo Miranda saem do jogo contra o Santos em baixa

Sem Geromel e Kannemann, Renato Gaúcho não teve dúvidas e na tarde do último domingo promoveu as entradas de Paulo Miranda e David Braz na zaga do Grêmio para encarar o Santos na Vila Belmiro.

Experientes, os dois reservas não conseguiram render ao longo do jogo e foram determinantes para que o adversário pudesse construir o placar.

Paulo Miranda nunca foi unanimidade dentro do Tricolor. Contestado pela torcida, o atleta é a quarta opção e ontem perdeu um pouco mais dos votos de confiança da comissão técnica. Na etapa inicial, ele cortou um cruzamento com a mão dentro da área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Marinho abriu o placar. O desempenho ruim fez Portaluppi sacá-lo do time no intervalo.

Já David Braz, que costuma substituir a dupla titular com mais regularidade, também não esteve em dia inspirado. Diante do ex-clube, ele cometeu um pênalti desnecessário em Marinho, que foi visto no VAR.

Para fechar a sua atuação, o defensor cometeu falta em Marinho nos minutos finais, recebeu o segundo amarelo e foi expulso pelo árbitro.