Dawhan celebra gol contra o Guarani e projeta sequência da Ponte Preta

O volante Dawhan entrou para a história do dérbi entre Ponte Preta e Guarani. O camisa 5 da Ponte marcou o primeiro gol da Macaca na vitória da última terça-feira (06). Esse foi o segundo gol de Dawhan com a camisa da Ponte, o primeiro na série B do Brasileirão.

O jogador comemorou o gol marcado contra o maior rival, na partida que a Macaca derrotou o adversário por 2 a 0, no Moisés Lucarelli.

– Primeiramente quero agradecer a Deus e estou muito feliz em ter feito um gol nessa partida tão importante, estou mais feliz ainda pelos três pontos que nos colocou novamente no G4. Foi uma grande partida da nossa equipe – afirmou.

A Ponte Preta vinha de uma sequência de duas derrotas seguidas na série B. A torcida chegou a fazer uma reunião com os atletas no início da semana, cobrando melhores resultados. Com a vitória contra o Guarani, a Macaca chegou aos 24 pontos conquistados e retornou ao G4 da competição, ocupando a 3º colocação.

Dawhan falou sobre a importância da vitória para a sequência da Série B.

– Vitória muito importante, que nos dá mais confiança para sequência que vamos ter pela frente. Não temos muito tempo para comemorar, já temos que focar no próximo jogo que vai ser muito difícil – concluiu.

A Ponte volta a campo na sexta-feira (9), quando enfrenta o líder Cuiabá, fora de casa, às 18h30.