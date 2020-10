De Bruyne nega acordo com City por renovação: ‘Não falei com ninguém’

Kevin De Bruyne e o Manchester City ainda não conversam por uma renovação. O meio-campista belga garantiu que não recebeu nenhum contato do clube para estender seu vínculo, que se encerra em 2023.

– Estou muito feliz no clube, mas ainda não falei com ninguém. Não sei a razão das pessoas dizerem que cheguei a um acordo. Se as pessoas do clube querem falar comigo, estou aberto a isso. Mas nada aconteceu ainda – disse o belga.

Desde 2015 no Manchester City, De Bruyne atuou em 227 partidas pelo clube inglês, marcou 58 gols e deu 90 assistências.