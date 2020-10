De casa com o L!: Sebastião Lazaroni é o convidado desta quinta-feira

O “De casa com o L!” desta quinta-feira recebe o treinador Sebastião Lazaroni, de 70 anos. Com passagens internacionais e títulos por Flamengo, Vasco e Seleção Brasileira, o comandante está atualmente sem clube. Contudo, o convidado dono de um currículo recheado de vitória promete muitas histórias. A live será no Instagram do LANCE! às 16h.

Com 34 anos de atividade no futebol, o treinador soma passagens por Flamengo – onde foi campeão regional em 1986 -, Botafogo, Grêmio, Al-Hilal, Fiorentina, Al-Ahli, seleção da Jamaica, Vasco – onde venceu os Cariocas em 1987 e 1988, entre outros. Pela Seleção, o comandante também conquistou uma Copa América, em 1989.

SOBRE O ‘DE CASA COM O LANCE!’

