De contrato novo com o Flamengo, joia afirma: ‘Muito feliz e motivado’

Um dos promissores talentos da base do Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon vem conquistando seu espaço no elenco profissional e, conforme o clube anunciou nesta terça-feira, teve seu contrato prorrogado até dezembro de 2025. Aos 19 anos, o atleta – que já desperta o interesse de clubes europeus – disse estar feliz e motivado para dar sequência ao trabalho no time principal.

– Gratidão é a palavra. Eu estou muito feliz. Eu agradeço a Deus por tudo o que vem acontecendo na minha vida. Agradeço aos meus familiares, meus empresários e meus companheiros de trabalho. Estou muito feliz e motivado por esse meu novo desafio – comentou Ramon ao site oficial do Flamengo.

Ramon foi integrado aos profissionais na última semana de maio deste ano. Antes disso, havia mostrado serviço no Campeonato Carioca deste ano, quando o grupo principal ainda estava de férias. Titular em quatro jogos pela equipe principal, se destacou no posto de Filipe Luís e, inclusive, deu duas assistências. Ele entrou em campo contra Macaé, Vasco, Volta Redonda e Fluminense.

Já depois, atuou em cinco partidas, inclusive as quatro últimas do Fla, quando foi titular contra Palmeiras (empate em 1 a 1) e Independiente Del Valle (vitória por 4 a 0). Ramon se destacou em meio a um time repleto de jovens da base, após surto de Covid-10 que assolou elenco e funcionários do clube.

Recentemente, Ramon foi sondado por Real Valladolid, da Espanha e cujo sócio majoritário é Ronaldo Fenômeno, Getafe (ESP) e Benfica, que, de acordo com a imprensa portuguesa, o monitora para iniciar as tratativas pela sua contratação em uma “perspectiva de negócio de médio/longo prazo”.

O Flamengo, com a renovação e valorização de Ramon, se blinda quanto à joia.