De líder em dribles a autor de gol na estreia; conheça as 5 caras novas de Alemanha e Espanha

Após amistosos na última quinta-feira, Alemanha e Espanha irão voltar a campo neste sábado pela Liga das Nações. Enquanto a Fúria visitará a Ucrânia, a Mannschaft receberá a Suíça – ambas as partidas irão ocorrer às 15h45 (de Brasília).

Para os confrontos, as duas seleções irão contar com atletas que fizeram suas estreias no meio de semana, sendo dois espanhóis e três alemães. Confira abaixo quem são e suas respectivas trajetórias no futebol.

Ambos os países estão no grupo D da divisão A da Liga das Nações, e a equipe de Luis Enrique figura na liderança com quatro pontos, um a mais do que a Ucrânia. O time de Joachim Low aparece na terceira posição com duas unidades, e a Suíça tem uma só.

Veja quem são os cinco estreantes de Alemanha e Espanha:

Jonas Hofmann

Contratado ainda na base pelo Borussia Dortmund junto ao Hoffenheim em 2011, o meia ganhou três oportunidades na Bundesliga em 2012-13, sendo titular em dois jogos na reta final. Na campanha seguinte, ele virou um reserva utilizado, somando 26 jogos, dois gols e quatro assistências no Alemão.

Emprestado ao Mainz em 2014-15, Hofmann tinha a oportunidade de ser titular e começou com três gols em seis jogos pelo time na Bundesliga, mas as lesões o impediram de atuar por 22 rodadas.

De volta ao Dortmund como reserva, acabou vendido ao Mönchengladbach no começo de 2016 por 8 milhões de euros e passou a atuar constantemente a partir da segunda metade da temporada 2016-17. Titular nos quatro primeiros jogos dos Potros na campanha, o meia de 28 anos soma um gol e quatro assistências.

Estreia: Entrou em campo aos 14min do segundo tempo contra a Turquia por 3 a 3, na quinta-feira.

Mahmoud Dahoud

Nascido na Síria, ele foi ainda criança à Alemanha, onde começou a jogar pelo Fortuna Düsseldorf e se transferiu aos 14 anos ao Borussia Mönchengladbach, pelo qual se profissionalizou e conseguiu destaque no cenário nacional.

Com passagem pelas seleções de base, ele foi campeão europeu sub-21 pela Alemanha em 2017, mesmo ano em que se transferiu ao Borussia Dortmund, após 86 partidas pelo Gladbach. Nos aurinegros, o meio-campista de 24 anos nunca se estabeleceu como titular e disputou apenas 36 partidas nas duas últimas temporadas. Na atual, foi titular apenas na Supercopa da Alemanha e entrou nos minutos finais da derrota para o Augsburg.

Estreia: Entrou em campo aos 34min do segundo tempo contra a Turquia por 3 a 3, na quinta-feira.

Florian Neuhaus

O bávaro revelado pelo Munique 1860 foi contratado pelo Borussia Mönchengladbach no meio de 2017, aos 20 anos, e foi imeditamente emprestado ao Fortuna Düsseldorf, pelo qual foi titular e anotou seis gols na segunda divisão. No retorno ao Gladbach, o meio-campista se estabeleceu na equipe titular e foi peça imporante para que o time terminasse na quarta colocação da última Bundesliga e se classificasse à Champions League.

Estreia: O bom desempenho o fez ser convocado pela seleção alemã em setembro, mas ficou no banco em ambos os jogos. Novamente chamado, o atleta de 23 anos foi titular contra a Turquia e marcou logo em sua estreia.

José Campaña

Revelado pelo Sevilla, o meio-campista deixou a Espanha em 2013 e passou por Crystal Palace, Nuremberg, Sampdoria e Porto, antes de retornar ao seu país natal no meio de 2015 para defender o Alcorcón por empréstimo de uma temporada e na sequência ser contratado pelo Levante em 2016 por 500 mil euros.

Titular absoluto desde que chegou, o jogador de 27 ajudou o time a subir à primeira divisão já em sua primeira campanha. Na última edição de LaLiga, Campaña criou 73 chances, sendo o terceiro na estatística. Ele ainda distribuiu 17 assistências desde 2018-19 na competição, ficando atrás só de Lionel Messi (34) e Santi Cazorla (19) no período.

Estreia: Ao entrar em campo no intervalo do empate por 0 a 0 contra Portugal na quinta-feira, o meio-campista tornou-se o segundo jogador da história do Levante a defender a seleção espanhola – o primeiro foi Ernesto Domínguez, em 1963 -, de acordo com o MisterChip, conta no Twitter de estatísticas.

Adama Traoré

Revelado pelo Barcelona, pelo qual chegou a atuar apenas quatro vezes (fez um gol), o atacante foi vendido ao Aston Villa por 10 milhões de euros no meio de 2015, quando tinha 19 anos. Depois de uma temporada com apenas dez atuações na Premier League (nenhuma como titular), ele foi vendido ao Middlesbrough por 8,25 milhões de euros.



Traoré teve destaque em sua segunda temporada pelo Boro, com cinco gols e dez assistências na Championship, competição em que a equipe disputou os playoffs de acesso. Contratado no meio de 2018 pelo Wolverhampton por 20 milhões de euros, o atacante de 24 anos virou titular ao longo de 2019-20, campanha em que somou quatro gols e nove assistências na Premier League.

Além da força física, Traoré é conhecido também pela velocidade e habilidade com a bola no pé, tanto que terminou como líder isolado em dribles certos no último Campeonato Inglês, com 20 a mais do que Wilfried Zaha – o terceiro foi Allan Saint-Maximin, com 121.

Estreia: Convocado para os jogos em novembro de 2019 e depois para os compromissos em setembro de 2020, ele acabou ficando de fora as duas vezes por uma lesão e por ter testado positivo para coronavírus, respectivamente. O atleta pôde, enfim, estrear na última quinta ao ir a campo aos 17min do segundo tempo contra Portugal.