de Mancini a até Rogério Ceni

Fernando Diniz não foi demitido pelo São Paulo, mas sua permanência no cargo está por um fio. Nos bastidores, o clube já discute até nomes de substitutos, segundo Jorge Nicola, comentaristas dos canais ESPN. Os nomes vão de Vagner Mancini a até Rogério Ceni.

Para a sequência de Diniz, o presidente Leco é o responsável pela palavra final. O nome de sua maior aprovação era o de Mano Menezes, agora, porém, já empregado no Bahia.

O gerente de futebol Alexandre Pássaro, por sua vez, defende a volta de Rogério Ceni, algo, contudo, totalmente descartado no momento, tanto pelo trabalho no Fortaleza, quanto pelo desgaste com Leco pelo período em que esteve a frente do time tricolor no passado.

Entre os nomes considerados viáveis que estão em cima da mesa estão Diego Aguirre, Paulo Autuori e Vagner Mancini, rival do São Paulo nesta quarta-feira com o Atlético-GO.

O uruguaio é aquele com mais defensores: Lugano, alguns diretores e até funcionários do CT da Barra Funda. Autuori é uma ideia única e exclusiva de Raí, enquanto Mancini tem defensores pelo que faz no Atlético e também o que fez como interino no próprio São Paulo – ele assumiu entre a saída de André Jardine e a chegada de Cuca no ano passado.

Na segunda-feira, Diniz chegou a ter uma reunião com o comando do futebol do São Paulo e se segurou no cargo, apoiado, principalmente, por Raí. Segundo Nicola, contudo, até mesmo algumas lideranças do elenco já parecem menos entusiasmadas com o técnico.

A demissão ou não de Diniz passará obrigatoriamente pelo duelo no Morumbi contra o Atlético-GO de Mancini. Curiosamente, era ele o escolhido pela diretoria antes da chegada de Diniz, nome que teve apoio dentro do elenco e acabou contratado.