De máscara, Canarinho dança e brilha como torcedor solitário da Seleção em Itaquera

Com os portões fechados na Neo Química Arena por conta da pandemia de covid-19, a Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 5 a 0 em sua estreia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Canarinho, mascote oficial da CBF, brilhou como torcedor solitário na arena de Itaquera durante a noite de sexta-feira

Em vídeo publicado pela CBF no Twitter, o célebre Canarinho Pistola desembarca do ônibus da delegação na chegada ao estádio ao som da canção “Ela mexe comigo”. Devidamente protegido com máscara, ele percorre parte do caminho rumo aos vestiários dançando.

Nas arquibancadas da vazia arena, o mascote foi retratado batucando e soltando fumaça verde e amarela. “Quem disse que não teve apoio? Mesmo sem a presença da torcida na Neo Química Arena, o Canarinho fez barulho e garantiu apoio ao Brasil!”, publicou a CBF no Twitter

Incentivada pelo Canarinho, a Seleção Brasileira bateu a frágil Bolívia com facilidade. Marquinhos, Firmino (2), Carrasco (contra) e Philippe Coutinho marcaram os gols em Itaquera. Às 21 horas (de Brasília) desta terça-feira, o time nacional enfrenta o Peru, em Lima.



Canarinho Pistola foi o único torcedor da Seleção Brasileira em Itaquera (Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo)